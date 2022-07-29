Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, FETÖ'nün "askeri yargı yapılanması"nda yer alan ve sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilen, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri eski tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ile eski albay Muharrem Köse'nin de bulunduğu 18 sanığın cezasını onadı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 18 sanık ile ilgili karar 24 Ocak 2020'de verilmişti.

4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet, 13 sanık da "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan süreli hapis ceza almıştı.

Dosyanın temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay, cezaları uygun bularak onadı.