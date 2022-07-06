Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan taziye açıklamasına göre, Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, 1949 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı.

Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği'nin yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevini yürüttü.

12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.

Türkmen, 1991 yılında emekli oldu, 1996'ya kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevinde bulundu.

94 yaşında vefat eden Türkmen'in cenazesi, 8 Temmuz'da Teşvikiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.