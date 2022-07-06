Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Renault Grup CEO'su Luca de Meo'yu da kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.