Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Başsavcısı'nı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank'ı ve Renault Grup CEO'su Luca de Meo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Renault Grup CEO'su Luca de Meo'yu da kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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