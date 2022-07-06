Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, madalya kazanan sporcuların isimlerine de yer verdi.