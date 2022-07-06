Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olan Çankırı'nın Bayramören ilçesi, tarihi evleri, köprüsü ve muhteşem doğası ile ön plana çıkıyor.

7 yıl aradan sonra adrenalin tutkunlarının yeniden ziyaret ettiği ilçede düzenlenen yamaç paraşütü yarışmalarına 5'i yabancı 40 sporcu katılıyor. Yarışmacılar, Türkiye Milli Takımı seçmelerinde etkili olacak puanı alabilmek için Bayramören semalarında ter döküyor.

"Rüzgar açısından önemli bir yere sahip"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Bayramören’de çok güzel kalkış pistlerinin olduğunu, aldığı rüzgar açısından da önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Bayramören Kaymakamı Tuncay Karataş da, Bayramören ilçesi için hedefin yamaç paraşütü şampiyonalarında Dünya kupalarına evsahipliği yapmak olduğunu söyledi.

Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, yamaç paraşütü yarışmalarının önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamda yapılması için gerekli çalışmaların yürütüleceğini belirtti.

KUZKA ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Bayramören'de yamaç paraşütü eğitimlerinin arttırılması hedefleniyor. Organizasyonun kapsamında festival alanında yer alan stantlarda yöresel yemeklerden, el işi ürünlerine kadar onlarca ürün yer aldı. Yaren ekiplerinin de sahne aldığı etkinlikler boyunca çeşitli konserler de düzenlendi.