Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Jackson Muleka'yı duyurdu
Beşiktaş Kulübü, futbolcu Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, 14 maçta 12 gol attı.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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