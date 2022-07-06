Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe için Welington iddiası
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]
Fenerbahçe'nin, Welington'un transferinde önemli yol katettiği öne sürüldü. Brezilya basını Sao Paolo'nun, sarı lacivertlilerin Welington için yaptığı teklifi kabul ettiğini yazdı.
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus'un istediği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, sol bek takviyesi yapmak için girişimlerini sürdürüyor.
Brezilyalı basını da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Welington ile ilgili iddiada bulundu. ESPN, Sao Paolo'nun, sarı lacivertlilerin 3 milyon euroluk teklifini kabul ettiğini duyurdu.
Bu kararda Brezilya kulübünün içinde olduğu ekonomik sıkıntı etkili oldu. Welington da Jesus ile çalışmak istediği için Fenerbahçe'ye imza atma konusunda sorun çıkarmayacak.
Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 23 resmi maça çıkan Welington, 1 gol atıp 2 asist yaptı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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