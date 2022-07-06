Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus'un istediği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, sol bek takviyesi yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

Brezilyalı basını da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Welington ile ilgili iddiada bulundu. ESPN, Sao Paolo'nun, sarı lacivertlilerin 3 milyon euroluk teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Bu kararda Brezilya kulübünün içinde olduğu ekonomik sıkıntı etkili oldu. Welington da Jesus ile çalışmak istediği için Fenerbahçe'ye imza atma konusunda sorun çıkarmayacak.

Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 23 resmi maça çıkan Welington, 1 gol atıp 2 asist yaptı.