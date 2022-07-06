Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli sporcularımızdan Cezayir'de Akdeniz Oyunları başlarken madalya sözü almıştım. Tam 108 madalya kazanarak coşku ve inançla verdikleri sözlerini tuttular. 19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum" sözlerini kullandı.