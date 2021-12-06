Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım vefat etti
Eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Emel Yıldırım yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım bugün evinde fenalaştı.
Hastaneye kaldırılmak istenen Yıldırım yolda hayatını kaybetti.
Emel Yıldırım'ın cenazesi yarın Karşıyaka'daki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Etiketler: CHP
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