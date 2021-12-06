Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan GKRY'deki cami saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı.
Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.
Ali Erbaş şunları kaydetti:
"İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz."
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Düşmanlığı
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