Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, dünya üzerinde devlet eliyle verilen en kapsamlı ve en geniş öğrenci bursu sistemini öğrencilere sunduklarını belirtti.

Avrupa ve Amerika'da burs sisteminin, büyük ölçüde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör marifetiyle gerçekleştirildiğini işaret eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı öğrenci bursları, diğer ülkelerdekilerin çok üstünde. 2021 yılında yükseköğrenim gören 451 bin 608 öğrenciye burs imkanı sağladık. 2002'den bu yana burs sisteminden faydalanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında ise tam 14 kat artışa imza attık. Burs almak için başvuran fakat burs alma kriterlerine sahip olmayan öğrencilerimiz için de öğrenim kredisi seçeneği sunduk. 2021 yılında öğrenim kredisi almak isteyen 1 milyon 5 bin 408 gencimize kredi imkanı sağladık."

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı içerisinde yükseköğrenim gören öğrencilere, 3 milyar 131 milyon 878 bin 664 TL burs ve 6 milyar 422 milyon 80 bin 777 TL de öğrenim kredisi olmak üzere toplamda 9 milyar 553 milyon 959 bin 441 TL ödeme yaptıklarını açıkladı.

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Öte yandan Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin de başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını belirtti. Ödemeler TC kimlik numarasının son numarasına göre, 6-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.