Hayrabolu-Tekirdağ Yolu Kandamış-Ortaca Köyleri Kesimi ve Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu Açılış Töreni'ne katılan Karaismailoğlu, Tekirdağ ve ilçelerinin, tarım ve sanayiye eşsiz katkılar sunarak, Türkiye'nin kalkınması hamlesinde önemli rol oynadıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, ülkeye sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle değer katan Tekirdağ'ın, İstanbul ile ekonomiyi canlandıran çok önemli bir merkez konumunda olduğunu ifade etti.

Tekirdağ'ın, Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan kapısı olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Asya ve Avrupa arasındaki hem ticaret hem de kültür alışverişlerinin kavşak noktasındadır. Bütün bunlara, yıllara yayılan gelişimi de eklenince Tekirdağ, iktisadi ve kültürel önemini sürekli artıran bir şehir olma özelliğini korumaya devam etmiştir." diye konuştu.

Malkara-Çanakkale Otoyolu, Avrupa yakasını Kuzey Ege'ye bağlayacak

Tekirdağ'ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak dev yatırımları hayata geçirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kısa adıyla Malkara-Çanakkale Otoyolu da bunlardan biri.

Toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak oldukça önemli bir projedir.

Sadece Tekirdağ değil, tüm Marmara Bölgesi ve ülkemiz açısından da büyük önem teşkil ediyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile birleştiğinde Marmara Denizi'nin tamamı otoyollar ile çevrilmiş olacak ve Marmara Otoyol Ringi projesi de hayata geçecek.

Bu üç otoyolun geçtiği güzergahlar İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ gibi önemli sanayi ve ticaret merkezlerinin bulunduğu hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu karayolu koridorlarıdır."

"1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart'tan önce açmak için çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, bu projede büyük aşamalar kaydettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"13 Kasım'da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirdik. Otoyol çalışmaları kapsamında; proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey Kavşağı arasındaki 96,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz.

Şu ana kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 40 üst geçit, 40 alt geçit ile 228 menfez, 11 kavşak tamamladık. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi ile gece gündüz çalışarak projemizin 18 Mart 2022'den önce hizmete girmesi için yapım çalışmalarını başarıyla sürdürüyoruz."

Karaismailoğlu, ulaşım ve altyapı projelerinin yalnızca teknik projeler ve mühendislik çalışmaları olmadığını belirterek, "Ulaşım ve altyapı projeleri, istihdam için, ticaret için, eğitim için, sosyal yaşam için taşıyıcıdır. Ülkemizin, milletimizin layık olduğu biçimde yaşamasının önündeki engellerin kaldırılmasıdır." sözlerini sarf etti.