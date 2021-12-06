9-12 Aralık tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin sloganı “Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında” olarak belirlendi.

ATO Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki tanıtım günlerine 13 bakanlık ile 40’ın üzerinde kurum ve kuruluşundan temsilciler katılacak.

Gençler “Devlet Sokağı”nda kamu kurumlarının stantlarını ziyaret ederek destekler ve teşvikler hakkında bilgi alabilecek.

"Devletimiz, gençlerimizin tüm imkanlarıyla yanlarında"

“Tecrübe Sokağı”nda başarılı isimlerin deneyimlerinden yararlanabilecek, “Eğlence Sokağı” nda ise çeşitli etkinliklere katılabilecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Devletimiz, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin tüm imkanlarıyla yanlarında" dedi.

Tanıtım günleri ile gençlerin geleceklerine en iyi şekilde yön vermelerinin amaçlandığını söyledi.