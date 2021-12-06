Orta Doğu coğrafyasındaki tüm kritik dönemeçlerde, Ankara ve Doha'nın tutumu paralellik taşıdı.

Aralık 2010'da Tunus'ta başlayan Arap Baharı, Orta Doğu'ya dalga dalga yayıldı.

2013'te koltuğunu oğluna devreden eski Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Sani, ara buluculuk ve çatışma çözümüne ağırlık veren bir diplomasi yürüttü.

El Cezire yoluyla da uluslararası medya desteği sağlandı. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ise Mısır, Tunus ve Libya'da temaslarda bulunarak uzlaşı arayışını sürdürdü.

Suriye ve Libya'daki olaylara karşı ortak tutum sergilendi

Suriye ve Libya'daki halk hareketleri sonrasında da ortak tutum devam etti. Suriye'de Esed rejimi, halkına kurşun sıktı, tanklarla toplarla şehirlere baskınlar düzenledi. Suriye'den kaçan halk, Nisan 2011'de Türkiye'ye sığındı. Mayıs 2011'de ise Türkiye'deki ilk Suriyeli mülteci kampı açıldı.

Katar ise Arap Birliği üyelerine Suriye'de akan kanın durdurulması için ülkeye asker gönderme çağrısında bulundu.

Ağustos 2011'de Libya'da Kaddafi rejimi sonrası oluşan siyasi boşluk, ülkeyi iç savaşa sürükledi. Yine Türkiye ve Katar, darbe yanlısı Hafter güçlerine karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında bir tutum sergiledi.

Katar ve Türkiye, Mısır'daki darbeye sert tepki gösterdi

Ve Mısır...

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Temmuz 2013'te askeri darbe ile koltuğundan indirildi. Ülke kısa sürede darbe karşıtlarının protestolarına sahne oldu. Mursi'nin devrilmesi, iki ülkede de sert tepki ile karşılandı.

Devrik lider, Haziran 2019'da bir duruşma esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Türkiye ve Katar, olanlardan Sisi yönetimini sorumlu tuttu.

Askeri iş birliği bağı güçlendi

Ankara-Doha hattındaki ortak dilin bir diğer yansıması da askeri iş birliği oldu. Süreç, Arap Baharı sonrası hızlandı. Mayıs 2011'de savunma sanayi ürünleri anlaşması kapsamında Katar, Türkiye'den 10 adet Bayraktar silahlı insansız hava aracı satın aldı. Bu, Katar ordusundaki ilk SİHA oldu.

2014 sonunda askeri iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda bir yıl sonra Katar'daki ilk Türk askeri üssü Tarık Bin Ziyad Kışlası açıldı. 2 sene içinde yapılan eğitim ve tatbikatlar, 2017'de meyvesini verdi.

Türkiye, askeri birliklerinin bir kısmını Katar'a gönderdi. Tam da o süreçte, Körfez Krizi patlak verdi. Doha'nın komşu ülkelerden gelebilecek olası saldırılarına karşı güvenlik endişesi arttı.

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üslerinden biri Katar'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi krizden sadece 2 gün sonra, Katar'da Türk askeri varlığının artmasının yolunu açtı. 25 Kasım 2019'da Katar'da ikinci askeri üs açıldı.

Şu an bu üs, Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üsleri arasında.

Kurgu: Gizem Yılmaz