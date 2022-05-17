Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 23:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski albay Akkuş'un tutukluluk halinin devamına hükmedildi
[Fotoğraf: Arşiv]
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan ilk isim olan Bursa eski Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davada ara karar çıktı. Akkuş'un da aralarında olduğu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesi'nde yeniden görülmeye başlayan davada savunmalar alındı.
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 11 sanıktan 4'ünün tahliyesine karar verdi.
Aralarında Yurdakul Akkuş'un da bulunduğu 7 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Tutuksuz yargılanan 5 sanıktan 1'inin daha tutuklanmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.
16 sanık hakkında ilk derece mahkemesinin verdiği karar, Yargıtay tarafından usulen bozulmuş ve dava, istinaf mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı.
Etiketler: 15 Temmuz Darbe Girişimi FETÖ
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