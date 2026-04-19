Erzurumspor FK 5 yıl aradan sonra Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor FK, bu sonuçla Trendyol 1. Lig'in bitmesine iki hafta kala 79 puanla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Maç sonrası Erzurumspor FK'lı oyuncular, taraftarların bulunduğu tribüne giderek büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar, Süper Lig’e yükselmenin coşkusunu yaşadı

Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'nin taraftarları, şehirde kutlama yaptı.

Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından takımın Süper Lig'e çıkmasını garantilemesi nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, halay çekti. Bazı taraftarlar ise Cumhuriyet Caddesi'nden araçlarıyla konvoy yaptı, korna çalarak şehri turladı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK’yı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Erzurumspor FK'ya önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."