Bakan Gürlek "2025 Yılı Yargı İstatistikleri"ni paylaştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, "2025 Yılı Yargı İstatistikleri"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Adalet teşkilatının fiziki ve teknik kapasitesini güçlendirdiklerini, adaletin tecellisi için görev yapan personelin çalışma koşullarını kararlılıkla iyileştirdiklerini belirten Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarından yüksek yargı organlarına kadar yargı teşkilatının tüm kademelerinde görev yapan yargı mensuplarının özverili çalışmaları sayesinde, yıl içerisinde açılan dosya sayısından daha fazlasının karara bağlandığını ifade etti.

Yargı süreçlerinde etkinlik ve verimliliğin de artırıldığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Sıfır Kadastro Dosyası hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüzde 151,3 temizleme oranına ulaşılmış, bu başarı, yargılamaların makul sürede tamamlanması adına önemli bir eşik olarak kayıtlara geçmiştir. Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması hedefimiz doğrultusunda idari ve yapısal düzenlemelerimizi hayata geçirmeye devam ediyor, vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşıma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı' kılma vizyonu doğrultusunda, reform irademizi güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz."

2024-2025 temizleme oranları

Adalet Bakanlığınca yayımlanan "2025 Yılı Yargı İstatistikleri"nde yıl içerisinde karara bağlanan dosyaların, aynı dönemde mahkemelere gelen dosyalara oranını ifade eden "temizleme oranlarına" yer verildi.

Buna göre, Cumhuriyet başsavcılıkları temizleme oranı 2024'te yüzde 97,3, 2025'te ise yüzde 101,1 olarak kayıtlara geçti.

Temizleme oranı, ceza mahkemelerinde yüzde 96,6'dan yüzde 99,3'e, hukuk mahkemelerinde yüzde 89,5'ten yüzde 99,9'a, kadastro mahkemelerinde yüzde 140,6'dan yüzde 151,3'e, idare mahkemelerinde yüzde 100'den yüzde 108,1'e çıktı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve ceza daireleri temizleme oranı ise yüzde 121,7'den yüzde 151,8'e yükseldi.