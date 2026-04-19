Gündem
AA 19.04.2026 15:28

PAB 152. Genel Kurulu İstanbul’da sona eriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu, bugün gerçekleştirilecek kapanış oturumuyla sona erecek.

PAB 152. Genel Kurulu İstanbul’da sona eriyor

"Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Güvence Altına Almak ve Adaleti Sağlamak" temasıyla yapılan 152. Genel Kurul'un başkanlığını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yürüttü.

İstanbul'daki organizasyon, bugüne kadar gerçekleştirilen PAB Genel Kurulları arasında en yüksek katılıma sahne oldu. Türkiye'nin son yıllarda barışı önceleyen diplomatik girişimleri ve bölgesel ile küresel krizlerde üstlendiği rol, toplantıya yoğun katılım sağlanmasında etkili oldu. Genel Kurul kapsamında yaklaşık 80 meclis başkanı ve 800 milletvekili ile çok sayıda katılımcı Türkiye'de ağırlandı.

Genel Kurul gündeminde, Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişmeler yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yoğun diplomasi trafiği yürüttü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul kapsamında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Arap Parlamentosu başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların başkanlarının da aralarında bulunduğu 34 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş'un, Körfez ülkelerinin meclis başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş ve Orta Doğu'da İsrail'in saldırganlığı geniş bir şekilde ele alındı.

Görüşmelerinde Kurtulmuş, İsrail'in saldırgan tavrının mutlaka engellenmesi için çabaların ortaklaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

152. Genel Kurul kapsamında daimi komite toplantıları, forum oturumları ve birçok yan etkinliğin düzenlendiği program, bugün saat 17.00'deki kapanış oturumuyla sona erecek. Oturumda, "İstanbul Deklarasyonu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Genel Kurul'un kapanış oturumunda bir konuşma yapması öngörülüyor.

Merkezi Cenevre'de bulunan PAB'ın, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez Genel Kurulu toplanıyor. Bu toplantılar, Cenevre'de veya üye bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

