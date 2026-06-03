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TRT Haber
HABER GİRİŞ
03.06.2026 12:45
, 03.06.2026 12:45
Kelkit Çayı'nda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Tokat'ta Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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