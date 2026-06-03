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Türkiye
TRT Haber 03.06.2026 12:45

Kelkit Çayı'nda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Tokat'ta Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kelkit Çayı'nda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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