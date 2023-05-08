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Gündem
AA 08.05.2023 17:15

Erzurum'daki olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi.

Erzurum'daki olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olaya karışanların tespitinin devam ettiği belirtildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den kentteki gerginlikle ilgili açıklama
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den kentteki gerginlikle ilgili açıklama

13 kişi gözaltına alınmıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bakan Bozdağ: Erzurum'daki olayla ilgili 13 gözaltı var
Bakan Bozdağ: Erzurum'daki olayla ilgili 13 gözaltı var

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

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Erzurum Ekrem İmamoğlu
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