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Gündem
AA 08.05.2023 17:15

Erzurum'daki olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı.

Erzurum'daki olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı

Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı, 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği belirtildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den kentteki gerginlikle ilgili açıklama
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den kentteki gerginlikle ilgili açıklama

13 kişi gözaltına alınmıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bakan Bozdağ: Erzurum'daki olayla ilgili 13 gözaltı var
Bakan Bozdağ: Erzurum'daki olayla ilgili 13 gözaltı var

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

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