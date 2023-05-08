Seçim otobüsü saldırıya uğrayan Sinan Oğan'dan CHP'lilere 'kınama' çağrısı

Seçim çalışmalarını sürdüren Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Van'daydı.

Oğan uçakla Ankara'ya dönerken seçim otobüsü ise boş olarak yola çıktı.

Otobüs, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Oğan, HDP'yi işaret etti. CHP'ye de mesaj verdi.

"Seçim otobüsümüz Silvan’da HDP'liler tarafından saldırıya uğradı. Bir kısmı anonim ve trol hesaplardan bir kesim Erzurum’daki provokatif eylem üzerinden bizi yargılamaya çalışıyor ve akıllarınca 'çekil baskısı' yaratmak istiyorlar. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal Bey'i desteklediklerini açıklayan HDP’yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP’ye de gösterin."

Oğan saldırıyla ilgili şikayetçi oldu

Olayda yaralanan olmadı, ancak seçim otobüsü hasar gördü.

Sinan Oğan otobüsün videosunu ve belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Saldırı ile ilgili şikayetçi oldu.

