Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erşat Salihi, Kerkük'te PKK'nın karargâh oluşturduğuna dikkat çekti
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi terör örgütü PKK'nın Kerkük ve çevresinde karargâhlar oluşturduğunu söyledi. Salihi, Kerküklülerin güvenliklerinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Irak hükümetine "acil önlem alma" çağrısı yaptı.
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu'nun Erbil Ofisi açılışında konuştu. Terör örgütü PKK'nın bölgedeki faaliyetlerine dikkat çekti.
"Kerküklüler tehdit altında"
PKK'nın bölgede karargahlar oluşturduğuna dikkat çeken Salihi, Irak hükümetini PKK ile mücadele konusunda göreve çağırdı:
"Kerkük civarında Çimen ve Leylan bölgelerinde terör örgütlerinin vahim bir şekilde orada olmaları ve Kerkük sınırının içinde bu örgütün barındırılması, artık Mahmur'dan ve Sincar'dan daha çok tehlikedir. Bu konu Irak hükümetinin görevidir."
IKBY'nin Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf da, Erbil'in Sidekan beldesinde Peşmerge'ye yönelik saldırıya değindi.
Terör örgütü PKK'nın güvenlik sorunu oluşturduğuna vurgu yaptı.
Etiketler: Irak PKK/YPG Terör Örgütü
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