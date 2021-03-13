CHP'li vekil Bekaroğlu, ilgili kanundaki "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti lehine konuşamazlar" maddesi kapsamında meclise kanun teklifi verdi.

İletişim Başkanı Altun "Yasakçı zihniyet iş başında, CHP; bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş, yazık!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar diyen Altun, devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız" diye konuştu.