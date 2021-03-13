Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Soylu'ya taziye telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Bakan Soylu'nun annesinin vefatının öğrenilmesi sonrası Bahçeli, Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.
Bahçeli, akşam saatlerinde de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini bildirdi.
Etiketler: MHP Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Sıradaki Haber
Yurt genelinde kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz