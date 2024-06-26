Açık 29.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.06.2024 16:04

"Ergenekon'da kumpas" davasında 4 eski hakime hapis cezası

Yargıtayda görülen FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan eski hakim ve savcıların yargılandığı davada 4 eski hakime hapis cezası verildi.

"Ergenekon'da kumpas" davasında 4 eski hakime hapis cezası
[Fotograf: AA]

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Hüsnü Çalmuk ile bazı müştekiler hazır bulunurken, başka suçtan tutuklu olan sanık Mehmet Murat Yönder ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, daha önce açıklanan esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Hazır bulunan sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar verilmek üzere duruşmaya ara verildi.

4 mahkumiyet, 4 tutuklama kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesince, firari konumda olan sanıklar Sedat Sami Haşıloğlu, Hadi Çağdır, Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılama devam eden sanıklar Ercan Fırat, Nihat Taşkın ve Alpaslan Uz hakkındaki dosyaların ayrılmaları kararlaştırıldı.

Daire, sanıklardan Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl 3'er ay, Ergenekon davasında yargılanan sanıkları, hukuka aykırı şekilde "terör maksadıyla zincirleme şekilde hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları" gerekçesiyle de 20 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 22 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

Sanık Hüsnü Çalmuk'u "terör maksadıyla zincirleme şekilde kişileri hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 20 yıl 3 ay hapisle cezalandıran mahkeme, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.

Daire, sanıklar Mehmet Ali Pekgüzel, Mehmet Murat Dalkuş ve Mehmet Murat Yönder hakkında ise atılı suçlardan beraat hükmü kurdu.

Mahkumiyetlerine karar verilen eski hakimlerden Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hüsnü Çalmuk'un tutuklanmalarına karar verildi. 

ETİKETLER
Yargıtay FETÖ
Sıradaki Haber
Türkiye'den NATO Genel Sekreteri Rutte'ye tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret
16:53
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki
17:22
Bakan Fidan: İsrail'e destek veren ülkeler tutumlarını gözden geçirmeli
16:39
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'yapay zeka dolandırıcılığına' karşı uyardı
16:38
WikiLeaks kurucusu Assange, Avustralya'ya döndü
16:38
Bakan Bolat: Tunus'a yapılan Türk yatırımını arttıracağız
Muş Ovası bu yıl 478 gezgin arıcıyı ağırlıyor
Muş Ovası bu yıl 478 gezgin arıcıyı ağırlıyor
FOTO FOKUS
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ