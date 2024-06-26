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Gündem
AA 26.06.2024 15:13

Türkiye'den NATO Genel Sekreteri Rutte'ye tebrik

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik etti.

Türkiye'den NATO Genel Sekreteri Rutte'ye tebrik
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm müttefiklerin uygun görmesiyle yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Rutte tebrik edildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter Jens Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rutte'ye tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rutte'ye tebrik telefonu

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verilmişti.

Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak. 

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NATO Dışişleri Bakanlığı
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