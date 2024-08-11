Eren'i korurken şehit düştü: Ferhat Gedik'in şehadetinin 7. yılı

Asker olmak en büyük hayaliydi. Zor şartlar altında eğitimini tamamladı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladı.

11 Ağustos 2017 günü... Trabzon'un Maçka İlçesinde teröristlerle çatışma çıktı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü korumaya çalıştı.

Vücuduna onlarca kurşun isabet etti. Terör saldırısında Ferhat Gedik, Eren Bülbül ile şehit düştü. Gedik, şehadete erdiğinde 41 yaşındaydı.

"Acısı içimizden çıkmıyor, her sene yenileniyor"

Oğlunun en büyük hayalinin asker olmak olduğunu söyleyen şehidin annesi Hatice Gedik, "Sopaya ip bağlardı onu omzuna asardı bu benim silahım derdi, ben asker olacağım derdi. Koyunumuz vardı koyun otlatırdı, koyun otlatırken ders yapardı. Koyunların yanında. Yaralı diye haber aldık sonra şehit olduğunu öğrenince yıkıldık. Hala o günden beri acısı içimizden çıkmıyor her sene yenileniyor. 12 Ağustos doğum günü 41 kurşun yedi benim yavrum, 41'inci yaş günü toprağa girdi" sözleriyle anlattı duygularını.

Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.