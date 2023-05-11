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Gündem
TRT Haber 11.05.2023 11:50

"Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1" operasyonu başladı

Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 kapsamında 579 personelin katılımıyla Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Tamamlanan Eren Kış Operasyonları'nda ise 205 terörist etkisiz hale getirildi.

"Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1" operasyonu başladı

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının başarılı bir şekilde sona ermesiyle, PKK terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak, teröristlere amansız baskı sürdürmek, lojistik/ikmal kanallarını kesmek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Huzur İlkbahar-Yaz” operasyonu başlatıldı.

2023 yılı İlkbahar-Yaz dönemi operasyonlarının ilki olan “Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 (Diyarbakır-Lice) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç” operasyonu, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Diyarbakır ili Lice ilçesinde Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan  4 Tabur ve 58 Tim 579 personelin katılımıyla başlatıldı.

Operasyonun ilk gününde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

J-İHA/J-SİHA destekli olarak icra edilen operasyonun ilk gününde, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularıyla teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 terörist, 1 M-16 piyade tüfeği ve 1 AK-47 piyade tüfeği ile birlikte etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

"Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1" operasyonu başladı

Eren Huzur İlkbahar-Yaz kapsamında 9 bin 222 operasyon icra edilecek

01 Ekim 2023 tarihine kadar devam etmesi planlanan Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonlarıyla, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.222 operasyon gerçekleştirilecek.

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarında 205 terörist etkisiz hale getirildi, 601 mağara ve sığınak imha edildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarında; 44’ü ölü olmak üzere toplam 205 terörist etkisiz hale getirilirken, PKK terör örgütüne ait 601 mağara/sığınak/depo imha edilmiş, 306 adet silah, 427 adet el bombası, 196 adet mayın/EYP, 1.691 kg patlayıcı madde, 141.638 adet değişik çapta mühimmat, 1.160 adet tüp, 10 milyon kök kenevir, 1 milyon 800 bin kök skunk bitkisi, 19 ton esrar, 21 adet jeneratör, 70 adet dürbün, 18 adet güneş paneli ve 16 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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