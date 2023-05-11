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TRT Haber 11.05.2023 11:10

125 cc'nin altındaki motorlar B ehliyetle kullanılabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini duyurarak, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi.

125 cc'nin altındaki motorlar B ehliyetle kullanılabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında motosikletler hakkında yeni düzenlemeyi duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"125 cc altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı. Şehir içi kullanılan Motor sayısı arttı. Birçok insan, "motor ehliyeti almak durumunda mıyım?" diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek" dedi.

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