Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu operasyonu başlatıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 655 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor'' ifadeleri yer aldı.