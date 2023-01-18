Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
[Fotograf: TRT Haber]
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti çerçevesinde 2023 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bedelli askerlikten yararlanacak kişilerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin e-Devlet'ten ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandığı belirtildi.
Ayrıca bedelli askerlikle ilgili detaylara bakanlığın msb.gov.tr adresinden ulaşılabildiği hatırlatıldı.
Etiketler: Bedelli Askerlik Milli Savunma Bakanlığı
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