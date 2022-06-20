Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve GK timlerince başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Teröristlerle birlikte 1 M-16 Piyade tüfeği, 1 AKS-47 Piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi.



Bölgede operasyonlara devam ediliyor.