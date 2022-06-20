Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve GK timlerince başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Teröristlerle birlikte 1 M-16 Piyade tüfeği, 1 AKS-47 Piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediliyor.
Etiketler: PKK/YPG Süleyman Soylu Terörle Mücadele
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