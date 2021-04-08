İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesindeki operasyon Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülüyor.

Operasyonda Jandarma komandolar, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından operasyonla ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Soylu, toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerden birinin de kırmızı kategoride olduğunu açıkladı.