Eren-10 Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesindeki operasyon Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülüyor.
Operasyonda Jandarma komandolar, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından operasyonla ilgili paylaşım yaptı.
Bakan Soylu, toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerden birinin de kırmızı kategoride olduğunu açıkladı.
Uyyy Uyyy Uyyy— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) April 8, 2021
Şırnak domuz dağında
terörist, oldu
Biri de kıpkırmızı...
Kahramanlar, Allah razı olsun
Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz.
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