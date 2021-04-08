Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor.

Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında 2 terör örgütü mensubu var

Yakalananlardan birinin terör örgütü DEAŞ üyesi birinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/YQKyEGAzMv