Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor.
Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 kişi yakalandı.
Yakalananlar arasında 2 terör örgütü mensubu var
Yakalananlardan birinin terör örgütü DEAŞ üyesi birinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/YQKyEGAzMv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021
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