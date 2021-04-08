Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'na, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretindeki ilgili protokol tartışması soruldu.

Türkiye'ye yönelik haksız ithamların olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, oturma düzeninin AB tarafının talepleri doğrultusunda hazırlandığını söyledi:

"Türkiye köklü bir devlettir, ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol uluslararası protokol kuralları ve Türk misafirliği çerçevesinde olur. Türkiye'ye yönelik haksız ithamlar var. Her ziyarette ziyaret öncesi protokolcular bir araya gelir düzenleme konusunda görüşmeler yaparlar. Protokolde AB tarafının burada talepleri karşılanmıştır. AB tarafının telkinleri konusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta. "