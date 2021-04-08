MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/JoSwvr0M5M — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021

MSB, Zeytin Dalı harekat bölgesinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu en az 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5’e yükseldi.

