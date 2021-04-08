Havacılık Dairesi Başkanlığının filosu, T-129 ATAK Taarruz helikopteriyle genişliyor.

Yeni üye, göklerdeki yerini aldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin Faz-2 versiyonu emniyet teşkilatının envanterine katıldı.

Taarruz helikopterine ve pilotlarına sahip tek teşkilat

Terörle mücadelede yeni bir sayfa açan yerli T-129 ATAK Taarruz helikopteri, yüksek irtifada performansıyla Türk polisinin gökyüzündeki gücüne güç katıyor.

Türk polisi, dünyada taarruz helikopterine ve taarruz pilotlarına sahip tek teşkilat.

Türkiye’nin ilk taarruz kadın helikopter pilotu

Pilot ve komiser yardımcısı Özge Karabulut, Türkiye’nin ilk taarruz kadın helikopter pilotu olmaktan gurur duyuyor.

“Özellikle terörle mücadele konusunda yerdeki timlerimizin ve pilotlarımızın güvenliği açısından büyük bir avantaj sağlayacağına acısından görevlerimizde görev gücümüzü hafifleteceğini düşünüyorum.”

[Pilot ve komiser yardımcısı Özge Karabulut / Fotoğraf: TRT Haber]

9 ATAK helikopteri polis yazısıyla göklerde

Lazer ve radar ikaz sistemleri ile donatılan ATAK Faz-2 helikopteri gece-gündüz termal görüş kabiliyetine sahip.

Hedefleme sistemi ile avcı kaska montajlanmış nişangah sistemi de bulunuyor. Pilot Özge Karabulut ise, T-129 ATAK helikopteri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Yerli milli helikopterimiz olan T-129 ATAK helikopteri, kendi sınıfında, taarruz helikopter sınıfında son teknoloji oldukça genç dinamik ve güçlü bir helikopterdir. Helikopterimizde, gündüz ve gece görüntüleme sistemleri 360 derece hareket kabiliyetine sahip uzun menzilde hedef tespiti ve teşhisi yapabilmektedir.”

Toplamda 9 ATAK helikopteri kuyruğunda polis yazısıyla göklerde olacak.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera-dron: Seyit Taşdelen

Kurgu: Oğuzhan Uyar