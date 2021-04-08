Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile KKTC arasında çiftçiler için iş birliği
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.
Görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında toprak ürünleri alanında muadil şirketlerin iş birliği, arpa, buğday ve diğer yem hammaddelerinin uygun şekilde tedariki ve KKTC'deki üretim fazlası 350 ton çiğ sütün Türkiye'de değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye'den KKTC'ye taşınan 70 milyon metreküp içme suyunun Geçitköy Barajı'yla tarım alanlarında da kullanımı için atılacak adımların değerlendirildiği görüşmede, Mesarya ve Güzelyurt ovalarının sulanmasına ilişkin çalışmalar konuşuldu.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Fuat Oktay KKTC Tarım Üretimi
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