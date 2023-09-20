Erdoğan'dan Türkevi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13'üncü kez BM kürsüsünden dünyaya hitabının ardından yoğun diplomasi trafiği devam etti.

Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, Türkevi'nde kabul etti.

Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini ve barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye'nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ile İş Forumu toplantılarının en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin pek çok alanda güçlü işbirliklerine sahip olan Türkiye-İtalya ilişkileri için hayırlara vesile olmasını diledi.

Görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.