Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sayın Başkan, Değerli Dostum” diyerek ABD Başkanı Trump’a hitaben yazdığı mektupta “COVID-19’u müşterek çabalarımızla yeneceğimize güveniyor, bu krizle mücadeleden edindiğimiz dersler ve geliştirdiğimiz yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleyeceğimize inanıyorum” dedi.



ABD’deki salgını kontrol altına almak amacıyla verilen mücadeleye değinen Erdoğan şöyle devam etti: “Kararlı mücadeleyi takdirle izliyor, aldığınız tedbirler sayesinde vaka sayılarında aşağı yönlü bir eğilim elde ederek normalleşme yönünde ilk adımları atmaya başlamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Amerikan halkının bu dönemde de gerekli dirayeti sergileyerek, hepimizi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymuyoruz.



Bu süreçte, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz.”

"Mütevazi yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını diliyorum"

Daha önce ihracatına izin verilen malzemelere ilaveten, bu defa da Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla, Amerikan halkının acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerden oluşan bir yardımın gönderildiğinin altını çizen Erdoğan, “Gönderdiğimiz bu mütevazi yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Salgın sonrası süreçte de bu iş birliğinin sürmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik hedeflerimizi birlikte hayata geçireceğiz"

“İşbirliğimizin devam etmesinin ve başta uluslararası ekonominin yeniden sağlığına kavuşturulması olmak üzere, küresel düzenin gerektirdiği reform ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde de yakın eşgüdüm ve ortaklık içinde hareket etmemizin son derece önemli ve yararlı olacağına inanıyorum. Bu konudaki fikir ve önerilerimizi en kısa sürede karşılıklı olarak paylaşabilmeyi ümit ediyorum.



Aynı şekilde, salgın vesilesiyle daha da güçlenen ve çeşitlenen iş birliğimizin yarattığı olumlu ortamdan, Türk-Amerikan ikili ilişkilerini her alanda ilerletmek ve başta 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olmak üzere, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyeli en etkin şekilde hayata geçirmek için de istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Bölgedeki işbirliğimizin önemi bir kez daha görüldü”

Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgedeki son gelişmelerin, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Erdoğan, “Umuyorum ki, önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da, salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir” dedi.

“Dost ve müttefik Amerikan halkına taziyelerimi iletiyorum”

ABD’de COVID-19'dan ötürü hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Erdoğan, “Dost ve müttefik Amerikan halkına, ülkem ve Milletim adına taziyelerimi yineliyor; birlikte başarıyla sonlandıracağımız bu mücadelede yakın iş birliğimizin devamı dileğiyle içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadesini kullandı.