Uzaktan Eğitim 31 Mayıs'a uzatıldı, sınıfta kalma da olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin Bakanlık merkez binasında açıklama yaptı. Açıklamadan satır başları şöyle:
-Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.
- EBA Akademik Destek Platformu'na son birkaç gün içinde kayıt olan 11 ve 12'nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı.
-LGS takvimini hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.https://t.co/UBE0218tfP pic.twitter.com/ZU14vPz7al— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2020
- Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler.https://t.co/UBE0218tfP pic.twitter.com/5g0Z2HUa3G— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2020
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