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Gündem
AA 02.04.2024 15:33

Erdoğan, İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 27 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Erdoğan, İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi aldı

Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı
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