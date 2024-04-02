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TRT Haber 02.04.2024 15:06

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.

AK Parti MYK toplantısı sona erdi
[Fotograf: AA]

AK Parti MYK toplantısının ana gündemi yerel seçim sonuçları oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda sonuçlar değerlendirildi.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapıldı. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığı da sunum yaptı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

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