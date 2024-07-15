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TRT Haber 15.07.2024 14:33

En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacağını bildirdi.

En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'e geliyor

En düşük emekli aylığına düzenleme yapılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Düzenleme yarın Meclis'e sunulacak.

AK Parti Grup Başkanı Güler, düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti;

Bu haftasonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık.

Ortaya bazı rakamlar çıktı. Bu rakam itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bu akşam rakam netleşecek. Bazı alternatifler var, bütçe karşılığının çok iyi belirlenmesi ve sürdürülebilirliği sağlanması lazım. Artışa ilişkin düzenlemeyi yarın Meclis Başkanlığı'na sunmayı düşünüyoruz.

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