Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 23:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Emniyet'ten Polis Özel Harekat'ın kuruluş yıl dönümüne özel video
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu kamuoyuyla paylaştı.
Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından bir video yayınlandı.
EGM'nin Twitter hesabından yayınlanan video, "Durmayız... Yorulmayız... Pes etmeyiz... Polis Özel Harekat 40 yaşında. Kahraman Gazimiz Komiser Koray Tunçel" notuyla paylaşıldı.
Çekimleri; Van, Hakkari, Batman, Trabzon, Rize, Antalya, İstanbul ve Ankara'da Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen video, teröristlerin saldırısı sonucu Gazi olan Komiser Koray Tunçel tarafından seslendirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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