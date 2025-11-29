Duman 13.3ºC Ankara
TRT Haber 29.11.2025 10:57

Emine Erdoğan'dan Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" başlıklı Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'dan Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumların refahının birbirini desteklediği ve kimsenin geride bırakılmadığı adil bir küresel düzenin inşası için her ülkenin el ele vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan Sıfır Atık Tarım ve Orman Bakanlığı
