32 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi.

Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alındı.

59 şüpheli tutuklandı

Yakalanan şüphelilerden 59'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.