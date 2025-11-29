Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti

UID İngiltere'nin, Londra Diyanet Camisi'nde düzenlediği programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti MKYK Üyesi Ömer Serdar, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy ve UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan'ın yanı sıra bu ülkede yaşayan Türk toplumu üyeleri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'nın telefonu aracılığıyla programa katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın farklı bir köşesinde böyle önemli bir toplantıyı gerçekleştirmenizden sizleri tebrik ediyorum. Devamını da bulunduğunuz yerlerde sağlamanızı UID'nin geleceğine yönelik çok çok önemsiyorum. Avrupa'nın en köklü kuruluşu olarak UID, yeni direniş içerisindedir. Bunu da herhangi bir zaafa düşmeden bitirmenizde faydalar görüyorum. Gerek Efkan Bey gerekse diğer arkadaşlarım toplantının heyecanını bize nakledecekler. Gerek ana kademe gerek hanımlar olarak bu çalışmaların kararlılıkla devamını sizlerden rica ediyorum."

"Tüm saldırılara rağmen yolumuza devam ettik"

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala da burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yılda elde edilen kazanımlarının altını çizerek ülkenin istikrarını koruyan en önemli unsurun, millet iradesi olduğunu ifade etti.

Seçim süreçlerinde gösterilen güçlü katılımın, Türkiye'nin karşılaştığı sınamaları aşmasında belirleyici rol oynadığını vurgulayan Ala, "Türkiye'nin petrolü yok ama sandığı var, o sandıktan çıkan irade sayesinde tüm saldırılara rağmen yolumuza devam ettik." dedi.

"Türkiye'nin ikinci partisinin içi Orta Doğu kadar karışık"

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda savunma sanayisinden ekonomiye birçok alanda büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek bu başarıların arkasında yurt dışındaki Türklerin sandığa giderek gösterdiği iradenin de bulunduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, konuşmasında bu iradeye sahip çıkmanın önemine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ikinci partisinin içi Orta Doğu kadar karışık. Biz Orta Doğu'daki sorunları çözelim diyoruz, Balkanlar’daki sorunları çözelim diyoruz, Kafkaslar'daki sorunları çözelim diyoruz ama onlar da bizimle uğraşıyorlar. Önemli değil fakat içlerinde o kadar kargaşa var ki bakınca sanki Orta Doğu kadar karışık bir durum görüyoruz. Onlar da inşallah düzelsinler. Türkiye'ye yakışır, konuşurken hakaret etmeyen, nazik dillerle eleştiren, öneriler sunan, projeler ortaya koyan, hedef ortaya koyan bir muhalefetimiz olsun istiyoruz. Biz onları eleştirirken de böyle diyoruz. Daha iyi olun. Ayağınız taşa değsin demiyoruz. Önünüze engel koyalım demiyoruz çünkü Türkiye'nin daha iyi bir muhalefete ihtiyacı var. Biz bu anlayışla da iktidar erkini yönetiyoruz."

Efkan Ala, Türkiye'nin güçlü demokrasiye sahip olmasının, vatandaşların siyasi katılımı ve birlik duygusuyla mümkün olduğunu dile getirerek Avrupa'da yaşayan Türk toplumuna bulundukları ülkelerde de siyasi katılım göstermeleri çağrısında bulundu.

Ala, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığına karşı Türk toplumunun bulundukları ülkelerde siyaset, sivil toplum ve ekonomi alanlarında da daha görünür ve etkili olmaları gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Ala, yurt dışında yaşayan Türklere, çocuklarının eğitimine öncelik vermeleri ve Türkiye'nin gönüllü elçileri gibi hareket ederek bulundukları topluma olumlu katkı sunmaları çağrısı yaptı.

"Bugün sorunların dinlendiği, hizmet odaklı anlayış benimseniyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya da konuşmasında, yurt dışındaki Türk toplumunun, Türkiye'ye olan bağlılığının ve birden fazla kuşağın sürdürdüğü güçlü dayanışmanın altını çizdi.

Geçmişte vatandaşların devlet kapısında karşılık bulmakta zorlandığı dönemlerin artık geride kaldığını hatırlatan Sırakaya, bugün devletin temsilcilerinin bizzat vatandaşın ayağına giderek sorunları dinleyen, hizmet odaklı anlayış benimsediğini ifade etti.

Sırakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışının "Vatandaş konuşur, devlet dinler" prensibi üzerine kurulu olduğunu belirterek, toplantıya katılmak için uzak mesafelerden gelen vatandaşların bu fedakarlığının, Türkiye'ye ve millete duydukları sevdanın göstergesi olduğunu dile getirdi.