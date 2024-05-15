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Gündem
AA 15.05.2024 23:14

Emine Erdoğan'dan Nijerya'daki Yunus Emre Enstitüsünü ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsünün, ismini taşıdığı büyük ozanın felsefesini kültür köprüleri kurarak yaşattığını belirtti.

Emine Erdoğan'dan Nijerya'daki Yunus Emre Enstitüsünü ziyaretine ilişkin paylaşım

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nın onur konuğu olarak Abuja'da bulunan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Yunus Emre Enstitüsünü ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.


Enstitünün Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalılara açtığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Abuja'da 2021'de açılışını gerçekleştirdiğimiz enstitü, ismini taşıdığı büyük ozanın felsefesini kültür köprüleri kurarak yaşatıyor. Nijeryalı Kadın Sanatçılar Birliğinin resim sergisini gezerek birbirinden kıymetli eserler hakkında bilgi aldım. Türkçe eğitimi alan Nijeryalı çocuklarımızın hazırladığı flüt ve şiir dinletisini hayranlıkla dinledim. İçten karşılamaları, candan gülüşleri sevginin en saf hali. Her birine ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, Yunus Emre Enstitüsüne çalışmalarında başarılar diliyorum."

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Emine Erdoğan Yunus Emre Enstitüsü
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